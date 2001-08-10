В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли грабеж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летнего местного жителя о том, что малознакомый гражданин открыто похитил его сотовый телефон, стоимостью 177 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, коим оказался местный житель 2006 года рождения.

Выяснилось, что молодые люди познакомились в одном из ночных заведений островной столицы. Немного пообщавшись, они вышли на улицу, где фигурант приметил у заявителя дорогостоящий гаджет и захотел забрать его себе. Он попросил телефон позвонить, после чего убежал вместе с чужим аппаратом.

Далее подозреваемый сбросил настройки и пользовался телефоном на правах личной собственности до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

Расследование уголовного дела продолжается.