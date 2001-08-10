В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли грабеж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летнего местного жителя о том, что малознакомый гражданин открыто похитил его сотовый телефон, стоимостью 177 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, коим оказался местный житель 2006 года рождения.
Выяснилось, что молодые люди познакомились в одном из ночных заведений островной столицы. Немного пообщавшись, они вышли на улицу, где фигурант приметил у заявителя дорогостоящий гаджет и захотел забрать его себе. Он попросил телефон позвонить, после чего убежал вместе с чужим аппаратом.
Далее подозреваемый сбросил настройки и пользовался телефоном на правах личной собственности до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.
Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
16:25 27 Апреля Андрей Турчак: Подача заявок от кандидатов на предварительное голосование "Единой России" продлена до 8 мая
15:52 27 Апреля В Южно-Сахалинске возобновляют работу сезонные автобусные маршруты
16:52 27 Апреля На Сахалине прошел "Диктант Победы"
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
Выбор редакции
- 16:27 Вчера Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике
- 11:26 Вчера Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
- 11:53 2 Мая В Южно-Сахалинске на ребенка напала собака
- 10:50 2 Мая В Южно-Сахалинске в связи с репетицией парада 2 мая частично будет ограничено движение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?