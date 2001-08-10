Корсаковские полицейские установили виновного в угоне автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 апреля в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 47-летнего жителя села Третья Падь о том, что у него со двора дома пропал принадлежащий ему автомобиль иностранного производства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как оказалось, вечером 29 апреля 19-летний пасынок потерпевшего решил прокатиться на его машине. Проникнуть в авто и завести двигатель не составило труда, так как хозяин транспортного средства не запер замки дверей и оставил ключи от замка зажигания внутри салона. Подозреваемый завел автомобиль и направился в Корсаков, где по пути следования его остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД. Инспекторы выяснили, что сидящий за рулем молодой человек никогда не имел водительского удостоверения, а автотранспортное средство ему не принадлежит. А на следующий день, обнаружив пропажу автомобиля, с заявлением в полицию обратился хозяин имущества.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.