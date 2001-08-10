Сахалинский следственный комитет начал проверку из-за нападения собаки на девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению в средствах массовой информации о нападении собаки без намордника на 10-летнюю девочку около одного из домов по ул. Горького организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, степень вреда, причиненного здоровью ребенка, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям владельца животного, а также принято процессуальное решение.