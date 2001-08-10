На Сахалине задержали угонщика автомобиля Toyota Mark II

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть полиции г. Долинска поступило сообщение об угоне автомобиля "Toyota Mark II ". Инцидент произошёл 29 апреля. Ориентировка о задержании автомобиля незамедлительно была передана всем экипажам ДПС, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В этот же день, в районе дома 21 по пер. Дорожному г. Южно-Сахалинска инспекторы ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области обратили внимание на иномарку, схожую по описанию и потребовали водителя немедленно остановиться.

В ходе проверки было установлено, что за рулем угнанной иномарки находился 26-летний сахалинец, который пояснил, что купил авто месяц назад и везет его в автосервис.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.