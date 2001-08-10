В Амурской области на 20 тысяч рублей оштрафовали поджигателя сухой травы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области поджигатель сухой травы оштрафован на 20 тысяч рублей. Случай произошел 30 апреля в Константиновском районе, пишет ИА "Порт Амур".

В пожарную часть поступил звонок о том, что юго-западнее Константиновки в районе мотодрома виден дым. К месту происшествия отправился дежурный караул пожарной части № 59 Амурского центра ГЗ и ПБ.

На месте инцидента горела сухая трава, рядом находился житель Константиновки 1969 года рождения.

Его противоправные действия были зафиксированы, на место вызвали сотрудника органа надзорной деятельности.

«При составлении протокола мужчина пояснил, что трава мешает его сыну заниматься на мотодроме, поэтому он решил ее сжечь, не смотря на то что в области запрещены любые работы с огнем и введен особый противопожарный режим. Нарушитель правил пожарной безопасности в условиях ОПР оштрафован на сумму 20 тысяч рублей», - рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Огонь на площади один гектар был потушен.