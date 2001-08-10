Тихоокеанское
информационное агентство
2 Мая 2024
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11:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенник на Камчатке продал жительнице Алтайского края туалетную бумагу вместо красной икры

Мошенник на Камчатке продал жительнице Алтайского края туалетную бумагу вместо красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские полицейские задержали мужчину, который ранее уже был судим. Его подозревают в мошенничестве при продаже лососевой икры.

Как рассказали ИА "Кам 24" в пресс-службе УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, 37-летний житель краевой столицы предложил своей знакомой из Алтайского края купить у него икру. Женщина согласилась и перевела ему деньги. Однако вместо икры мужчина положил в посылку туалетную бумагу и отправил ее. Женщина потеряла более 46 000 рублей.

Следственное управление УМВД России по Петропавловску-Камчатскому возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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