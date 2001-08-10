Мошенник на Камчатке продал жительнице Алтайского края туалетную бумагу вместо красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские полицейские задержали мужчину, который ранее уже был судим. Его подозревают в мошенничестве при продаже лососевой икры.

Как рассказали ИА "Кам 24" в пресс-службе УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, 37-летний житель краевой столицы предложил своей знакомой из Алтайского края купить у него икру. Женщина согласилась и перевела ему деньги. Однако вместо икры мужчина положил в посылку туалетную бумагу и отправил ее. Женщина потеряла более 46 000 рублей.

Следственное управление УМВД России по Петропавловску-Камчатскому возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.