Тихоокеанское
информационное агентство
2 Мая 2024
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10:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

20 гектаров травы горела на Сахалине за прошедшие праздники

20 гектаров травы горела на Сахалине за прошедшие праздники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 27 апреля по 1 мая в диспетчерские Александровск-Сахалинского, Анивского, Долинского, Поронайского, Углегорского, Невельского, Томаринского, Тымовского, Смирныховского пожарных отрядов, а также Макаровской пожарной части поступило 46 сообщений о возгорании сухой травы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Общая площадь всех ликвидированных пожаров составила 193 149 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 211 огнеборцев и 59 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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