В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемого в краже на сумму более 1 миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 57-летней местной жительницы¸ у которой было похищено оборудование на сумму более 1 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к краже оказался причастен 53-летний житель Южно-Сахалинска.
Как выяснилось, последний был в хороших отношениях с заявительницей. В феврале прошлого года мужчина попросил потерпевшую купить ему специальное оборудование по рыбообработке, но документы были все оформлены на женщину. Подозреваемый хотел открыть свое дело и выкупить данный аппарат, когда получит прибыль. Для этого мужчина арендовал помещение в городе Холмске и установил там оборудование. Однако бизнес не принес успеха.
Не оповестив потерпевшую, фигурант решил продать ее имущество. Подозреваемый перевез технику в Южно-Сахалинск и через своего знакомого нашел покупателей, которым продал товар за 550 тысяч рублей. Сумма ущерба при этом составила 1 миллион 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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