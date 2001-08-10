Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2024
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16:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка забила знакомую до смерти

Сахалинка забила знакомую до смерти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летней жительницы портового города в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, в один из дней января 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 48-летней знакомой, в ходе словесного конфликта повалила последнюю на пол, после чего нанесла множественные удары руками и ногами по голове и телу женщины. От полученных телесных повреждений через некоторое время потерпевшая скончалась  на месте происшествия.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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