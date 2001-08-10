Сахалинка забила знакомую до смерти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летней жительницы портового города в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, в один из дней января 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 48-летней знакомой, в ходе словесного конфликта повалила последнюю на пол, после чего нанесла множественные удары руками и ногами по голове и телу женщины. От полученных телесных повреждений через некоторое время потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.