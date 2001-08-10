Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2024
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09:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный мужчина в Приморье стрелял по детской площадке

Пьяный мужчина в Приморье стрелял по детской площадке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пьяный мужчина стрелял из газового пистолета в сторону детской площадки в Уссурийске, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире дома по улице Штабского в городе Уссурийске произвел не менее одного выстрела из газового пистолета ИЖ 79-8 в сторону детской площадки, где находились трое несовершеннолетних», - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что дети сам проявили бдительность и сообщили о ЧП. Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя по факту хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

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