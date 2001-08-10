На Сахалине задержана группа серийных воров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в кражах имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 18 июля один из фигурантов приехал на своем автомобиле в район проспект Мира, где расположены различные офисы различных организаций и предприятий. Двигаясь вдоль забора, он нашел отверстие, через которое можно было проникнуть на частную территорию.

Убедившись, что его никто не видит, он прошел к ангару, корпус которого был покрыт тентом, порвал его и проник в помещение. Там он обнаружил шины, которые решил похитить.

В несколько заходов гражданин перетащил в свою машину 12 шин. Их он увез и спрятал в лесном массиве в районе Ново-Александровска, а затем вернулся на место преступления за второй партией.

Впоследствии фигурант продал все комплекты шин, выручив за них около 60 000 рублей. Сумма ущерба организации составила 77 180 рублей.

Он же, вместе со своим приятелем, вступив в сговор, в ночное время суток, проникли на склад одной из организаций на улице Холмской, откуда похитили строительное оборудование и другое имущество, общей стоимостью 93 117 рублей.

Спустя несколько дней подельники похитили из бытового помещения в здании по улице Пуркаева дорогостоящие инструменты. Действуя совместно, они перенесли похищенное имущество в багажник автомобиля, а затем скрылись. Общий ущерб составил 57 700 рублей.

Спустя несколько недель, путем повреждения навесных замков один из обвиняемых проник в металлический контейнер, расположенный на территории промышленной зоны в районе проспекта Мира, откуда хотел похитить ценное имущество на общую сумму 233 503 рублей. Мужчина перенес краденное к ограждению и хотел подогнать свой автомобиль. Но сдавая назад, он увидел силуэт человека, который бежал в его сторону. Испугавшись, что его поймают, злоумышленник скрылся с места преступления.

Осенью, двое вышеуказанных фигурантов и еще один их подельник, уже действуя группой лиц по предварительному сговору, в ночное время совершили хищение икры лососевых пород с территории одного из цехов, расположенного по улице Достоевского в городе Южно-Сахалинске. При помощи лома они сломали замок двери рефрижератора и проникли в помещение, где тайно похитили 39 куботейнеров с икрой, которые сложили в автомобиль и скрылись с места преступления. Общий ущерб составил 1 878 000 рублей.

Похищенные биоресурсы они разделили поровну и реализовывали неизвестным людям, а вырученные деньги тратили по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении фигурантов рассмотрит суд.