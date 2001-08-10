Корсаковец пообещал земляку посодействовать в возвращении отобранных прав и обманул его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 44-летнего местного жителя, у которого путем обмана были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе предварительной проверки было установлено, что в начале 2023 года заявитель по приговору суда был лишен водительских прав. В связи с этим, он разместил в сети Интернет объявление о продаже своего автомобиля. Когда потерпевший оформлял сделку, то рассказал покупателю о причине продажи машины. Последний предложил ему помощь в возврате водительского удостоверения раньше срока, установленного судом. Мужчина сообщил, что у него есть знакомый, который занимается этими вопросами, но для этого необходимо будет передать ему 45 тысяч рублей.

Потерпевший согласился и отдал указанную сумму подозреваемому. После этого мужчина неоднократно звонил и писал фигуранту, но тот не отвечал, а в скором времени и вовсе заблокировала его контакт.

Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Корсакова. В действительности, подозреваемый не собирался оказывать помощь потерпевшему, а решил обманом завладеть его сбережениями. Похищенные средства гражданин потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.