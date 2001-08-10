Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием заявок стартует 22 апреля и продлится до 31 октября. Молодежный фестиваль по пропаганде здорового образа жизни «Ави Фест» будет проходить в Барнауле. Организатором события выступает комитет по делам молодежи администрации города Барнаула совместно с видеостудией «DyshesProduction».

Участниками фестиваля могут стать как профессионалы в области видеопроизводства, так и любители – школьники, студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений Сибирского федерального округа, а также граждане страны, заинтересованные идеей фестиваля.

Победитель и лауреаты фестиваля II, III степени награждаются дипломами и ценными призами по двум номинациям:

«Лучший социальный ролик. Профи»;

«Лучший социальный ролик. Дебют».

Дополним, задачами фестиваля являются: популяризация здорового образа жизни, создание условий для открытой творческой самореализации, создание единой комфортной культурной среды для молодежи.

Для участия необходимо подать заявку на сайте www.avi-fest.ru, прикрепить ссылку на видеоролик продолжительностью от 30 секунд до 3 минут.

Представленные работы должны раскрывать одну из тем: «Здоровый образ жизни», «Волонтерство», «Безопасность на дорогах», «Пропаганда семейных ценностей», «Охрана окружающей среды», «Профилактика экстремизма и идеологии терроризма».

Победителей определят с 10 по 20 ноября.