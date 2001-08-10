Сахалинка обманула земляка, пообещав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 39-летнего гражданина, у которого путем обмана были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена 42-летняя подозреваемая.

Как выяснилось, заявитель хотел получить водительские права, но не был уверен, что у него получится сдать экзамен с первого раза. Об этом узнала вышеуказанная гражданка. Она сообщила потерпевшему, что поможет получить водительские права, поскольку у нее есть полезные знакомства. Убедив в этом подопревшего, фигурантка сообщила, что для решения вопроса понадобится 40 тысяч рублей. Гражданин поверил и перевел ей денежные средства на банковскую карту.

После этого потерпевший неоднократно звонил и писал подозреваемой, но женщина не отвечала, а в скором времени и вовсе заблокировала его контакт. В действительности, фигурантка не собиралась оказывать помощь потерпевшему, а решила обманом завладеть его сбережениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.