Пенсионерка на Сахалине перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

61-летней сахалинке в течении всего дня поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Они сообщали, что в отношении женщины происходят различные мошеннические действия: личные данные подверглись утечке, остановлены все денежные средства, неизвестным оформлен кредит на имя заявительницы, попытка смены контакта абонентского номера.

Поверив в происходящее, потерпевшая перевела злоумышленникам личные накопления в размере 4 295 000 рублей.