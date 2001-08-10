Тихоокеанское
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12:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пенсионерка на Сахалине перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Пенсионерка на Сахалине перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

61-летней сахалинке в течении всего дня поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Они сообщали, что в отношении женщины происходят различные мошеннические действия: личные данные подверглись утечке, остановлены все денежные средства, неизвестным оформлен кредит на имя заявительницы, попытка смены контакта абонентского номера.

Поверив в происходящее, потерпевшая перевела злоумышленникам личные накопления в размере 4 295 000 рублей.

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