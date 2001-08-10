Жительница Холмска ответит в суде за приобретение и сбыт наркотических средств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что фигурантка, являясь потребителем запрещенных веществ, решила приобрести через интернет-магазин запрещенное к обороту вещество синтетического производства.
23 ноября 2023 года через мессенджер она выполнила заказ в подпольном интернет-магазине и перевела неизвестным денежные средства в размере 20 018 рублей. Обвиняемая получила сообщение с указанием местонахождения наркотика. Согласно полученных ориентиров, гражданка проследовала к участку местности, где обнаружила на траве пластиковую колбу с крышкой, подняла ее и положила себе в карман.
Тем самым, гражданка умышленно и незаконно приобрела без цели сбыта в крупном размере вещество, согласно заключению эксперта, смесью, содержащей в своем составе α-PVР, производное наркотического средства N-метилэфедрон.
Затем, находясь в городе Анива, в подъезде обвиняемая предложила своему знакомому употребить часть наркотиков. Остальную часть в пластиковой колбе она хранила при себе.
24 ноября 2023 года, когда фигурантка направлялась на такси в город Холмск, автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Так как у полицейских имелись основания полагать, что в данном автомобиле могут быть наркотики, был проведен досмотр, в ходе которого в рюкзаке обвиняемой была обнаружена пластиковая колба с наркотическим средством массой 4,38 грамма.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств и ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
16:41 5 Апреля В Южно-Сахалинске обследуют зеленые насаждения после зимы
17:03 5 Апреля В первую чистую пятницу собрано около 1740 кубометров мусора в Южно-Сахалинске
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 15:15 Сегодня Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ
- 11:54 Сегодня В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют участок проспекта Победы
- 11:34 Вчера Сахалинцев зовут на выставку "Край родной – Вселенная моя"
- 15:49 10 Апреля В городском парке им Ю. Гагарина готовятся к открытию летнего сезона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?