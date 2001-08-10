Жительница Холмска ответит в суде за приобретение и сбыт наркотических средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурантка, являясь потребителем запрещенных веществ, решила приобрести через интернет-магазин запрещенное к обороту вещество синтетического производства.

23 ноября 2023 года через мессенджер она выполнила заказ в подпольном интернет-магазине и перевела неизвестным денежные средства в размере 20 018 рублей. Обвиняемая получила сообщение с указанием местонахождения наркотика. Согласно полученных ориентиров, гражданка проследовала к участку местности, где обнаружила на траве пластиковую колбу с крышкой, подняла ее и положила себе в карман.

Тем самым, гражданка умышленно и незаконно приобрела без цели сбыта в крупном размере вещество, согласно заключению эксперта, смесью, содержащей в своем составе α-PVР, производное наркотического средства N-метилэфедрон.

Затем, находясь в городе Анива, в подъезде обвиняемая предложила своему знакомому употребить часть наркотиков. Остальную часть в пластиковой колбе она хранила при себе.

24 ноября 2023 года, когда фигурантка направлялась на такси в город Холмск, автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Так как у полицейских имелись основания полагать, что в данном автомобиле могут быть наркотики, был проведен досмотр, в ходе которого в рюкзаке обвиняемой была обнаружена пластиковая колба с наркотическим средством массой 4,38 грамма.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств и ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.