В Петропавловске-Камчатском вандалы регулярно бьют автобусные павильоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского сообщили о том, что вандалы в очередной раз разгромили автобусную остановку в городе. На днях нападению неизвестных подвергся павильон, расположенный на улице Индустриальной, сообщает "ТК 41 Регион".

«Автобусная остановка «Поликлиника №2» в сторону госпиталя снова пострадала. Кто-то выбил все стекла, не осталось ни одного», - сообщают очевидцы.

Между тем, в администрации города рассказали, что стекла на этой остановке после предыдущей вандальной атаки были заменены меньше месяца назад.

«К сожалению, не все жители с любовью и уважением относятся к своему городу и позволяют себе так варварски поступать с ним. Стекла, конечно же, будут снова заменены, но на это нужно время», - отметили в мэрии Петропавловска-Камчатского.

Ранее в Петропавловске-Камчатском подросток ради забавы совершил аналогичный поступок. Он, чтобы повеселить друзей, ногой разбил стекло автобусной остановки, расположенной на «Дачной». Оно не выдержало атаки и от удара лопнуло. Павильону потребовался ремонт, а происходящее оказалось заснято на видео.