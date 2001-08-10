Молодой сахалинец подделывал чеки, заказывая еду, и наел нахаляву почти на 57 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от директора одного из местных ресторанов. Гражданка сообщила, что была выявлена недостача от доставки заказов. В частности, по некоторым из них не поступила оплата, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При дальнейшем разбирательстве сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель.

Как оказалось, фигурант при помощи специальной мобильной программы изготавливал поддельные графические изображения электронных чеков оплаты мобильного банка. Он осуществлял заказ, а когда курьеры приезжали с товаром по обозначенному им адресу, то злоумышленник убеждал их, что оплатил всё наперед. В качестве доказательства он демонстрировал на телефоне поддельное изображение чека в котором была указана нужная сумма и название заведения.

Предварительная сумма ущерба составляет 56 770 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.