Жителей Камчатки терроризируют бездомные собаки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Камчатки в социальных сетях всё чаще жалуются на стаи бездомных собак. Так, накануне, 10 апреля, в редакцию ТК "41 Регион" обратились жилицы дома на Батарейной, 1/а Петропавловска-Камчатского. По их словам, большая группа уличных псов «оккупировала» их двор. Нередко свора не дает прохода людям. Особенно сильно жильцы дома переживают за безопасность своих детей, пишет ТК "41 Регион".
"После чипирования собак выпускают в жилую зону. А чем они должны питаться? Кто должен взять ответственность за кормление бездомных собак, если уничтожать их негуманно? А голодные и озверевшие собаки - это гуманно? А кто должен отвечать за увечье от бездомных стай?", - задаются вопросами камчатцы.
В правительстве края сообщили, что разделяют обеспокоенность населения, связанную с угрозой безопасности, исходящей от животных без владельцев, в том числе и чипированных. Представители власти посоветовали местным жителям сообщать обо всех агрессивных собаках на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.
«Животных, которые проявляют немотивированную агрессию или тех животных, которые причиняют беспокойство людям, не связанное с агрессивным поведением, помещают в специализированные приюты для пожизненного содержания или передачи новым владельцам», — уточнили в краевом правительстве.
При предоставлении информации о нахождении животных без владельцев на территориях населенных пунктов жителям необходимо указывать контактную информацию для того, чтобы с ними могли связаться специалисты по отлову животных. Это поможет им определить конкретных особей, подлежащих отлову.
Напомним, на днях в Камчатском крае стая бездомных собак напала на 7-летнего мальчика, идущего в школу. Ребенку было нанесено множество укусов, прежде чем свору разогнал случайный прохожий. Ребенку потребовалась хирургическая помощь. Возбуждено уголовное дело.
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