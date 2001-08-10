Водитель самосвала на Сахалине сбил девушку на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков водитель на самосвале сбил человека. После ДТП он сбежал, не оказав ей помощь, сообщает astv.ru.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 10 апреля в 15:00 69-летний водитель на Isuzu Cyz51 двигался на юг. В районе 19 км он не пропустил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого он сразу же уехал. Девушка получила травмы.

Проводится проверка.