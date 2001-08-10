Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2024
Сейчас 22:02
93,22|101,23|66,91
Сахалинцу и приморцу, забившим до смерти собутыльника, дали большие сроки заключения
12:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель самосвала на Сахалине сбил девушку на "зебре" и уехал с места аварии

Водитель самосвала на Сахалине сбил девушку на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков водитель на самосвале сбил человека. После ДТП он сбежал, не оказав ей помощь, сообщает astv.ru.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 10 апреля в 15:00 69-летний водитель на Isuzu Cyz51 двигался на юг. В районе 19 км он не пропустил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого он сразу же уехал. Девушка получила травмы.

Проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?