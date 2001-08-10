На Сахалине пьяный автовладелец попытался скрыться от автоинспекции, но был задержан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине в ходе несения службы к автоинспекторам обратился гражданин, который пояснил, что на 2 км автодороги «Лиственничное-Охотское» стоит автомобиль Toyota Windom, водитель которого, предположительно находится в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Вскоре полицейские обнаружили указанный автомобиль. Водителю был подан жест об остановке, однако он проигнорировал законное требование и увеличив скорость пытался скрыться. После чего экипаж начал преследование правонарушителя, включив проблесковые маячки со звуковым сигналом.
Правонарушителем оказался 33-летний сахалинец. В отношении него составлены административные материалы по ст. 19.3 ч.1 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), ст. 12.7 ч. 4 (управление ТС водителем, не имеющим право), ст. 12.25 ч.2 (невыполнение законного требования об остановке ТС), ст. 12.15 ч.4 (выезд на встречную полосу), ст. 12.12 ч.1 (проезд на красный сигнал светофора), ст. 20.25 ч. 1 (неуплата адм. штрафа) КоАП РФ. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель уже управлял автомобилем в состоянии опьянения и в его деяниях имеются признаки состава преступления, предусмотренные частью 1 ст. 264.1 УК РФ. Сахалинец был доставлен в ОМВД России по Корсаковскому ГО для дальнейшего разбирательства, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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