Тихоокеанское
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12:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ответит в суде за кражу аккумуляторов

Сахалинец ответит в суде за кражу аккумуляторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД Россиипо Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего гражданина, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

9 марта обвиняемый приехал на своем автомобиле в село Яблочное. Он знал, что там имеются хозяйственные постройки, где может хранится ценное имущество местных жителей. Подойдя к одной из них, фигурант увидел, что дверь не заперта. Он зашел внутрь и обнаружил там лежат 13 аккумуляторов, которые решил похитить.

Обвиняемый перенес их в свой автомобиль и вывез с места преступления. Украденное он спрятал в лесном массиве, чтобы выждать некоторое время после кражи, а затем их перепродать. Однако похищенное имущество было обнаружено сотрудниками полиции, изъято и передано законному владельцу.

Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

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