Живодеры держат в страхе жителей приморского села

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 10 случаев жестокого обращения с бездомными собаками, убитые и истерзанные тела животных: в Тернее завелись живодеры, сообщает «Приморье 24».

По словам местных жителей, проблема жестокого обращения с животными и раньше преследовала Терней. Недобросовестные хозяева выбрасывали на улицу питомцев, а тем уже помогали неравнодушные жители: подкармливали, заботились, дарили ласку и тепло.

«Подкармливаем, да. Будки ставим. На веревку такие собаки уже не идут, потому что их когда-то выбросили, и они уже давно на улице», – рассказывает житель поселка Терней Евгений Науменко.

Проблемой посерьезнее стала стрельба из пневматического оружия по животным. Среди них встречались и летальные случаи.

«После того, как я поделилась этими историями в социальных сетях, узнала, что проблема очень актуальна – десятки людей написали, что сталкивались с подобным», – отмечает Наталья Пинчук, участник местной общественной группы зоозащиты.

Но сейчас же все обострилось донельзя. Собак с одними и теми же серьезными повреждениями (размозжение мягких тканей, костей и внутренностей) находят местные жители. То, что от них остается – едва напоминает тела функционирующих животных...

Приморцы сначала обнаружили двух истерзанных собак с удавкой на шее, а затем пропал еще один пес Рыжик – любимец соседей, добрый и ласковый.

«Его только помани, и он уже к тебе идет. Собаки Евгения, наоборот, кормились с руки, считали его своим другом, также не проявляли агрессии, но в руки не давались. То есть это надо было изловчиться, чтобы их поймать. Это спланированное действие», – уверена зоозащитница.

Со временем подобных случаев начало всплывать все больше. Как оказалось, у кого-то собака пропала и не вернулась, у кого-то возвращалась еле живой.

Плутон – подопечный одной из местных жительниц буквально вырвался из оков смерти. Малыш пропал на неделю, а затем приполз еле живой с глубокой раной от уха до уха. Приморцы предположили, что собаку повесили на петлю, а за счет сукровицы ей удалось выскользнуть на свободу. Благодаря своевременной оказанной помощи и заботе бедолаге удалось оклематься и встать на ноги.

Последнее тело собаки было обнаружено Евгением неделю назад.

По одному убийству возбуждено уголовное дело. Сейчас готовятся материалы для возбуждения дела по второй жертве.

Как отмечают местные жители, в Тернее завелся не просто догхантер, а настоящий живодер и не факт, что один. У всех преступлений один и тот же «почерк». Все жертвы были бездомными собаками, за которыми ухаживали местные жители. Всех их обнаружили в удавке со следами жестокого избиения.