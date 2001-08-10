Сахалинку будут судить за украденную консоль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы областного центра, ранее неоднократно судимой, обвиняемой в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемая находилась в помещении торгового центра в городе Южно-Сахалинске и увидев на стеллаже торгового зала игровую консоль стоимостью 13 678 рублей, решила ее похитить.

Убедившись, что за ней никто не наблюдает, злоумышленница выбрала удобный момент, взяла коробку вместе с антикражным устройством, достала из нее игровую консоль и положила в свою сумку, а пустую коробку вернула на витрину. Затем обвиняемая покинула помещение магазина, а в дальнейшем продала ее за 9 000 рублей.

Таким образом обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.