Посылку с марихуаной обнаружили сахалинские таможенники на почте в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Посылку с марихуаной, пришедшую из Тайланда, задержали сахалинские таможенники в почтовом отделении Южно-Сахалинска. Наркотическое средство было обнаружено при проведении оперативно-розыскных мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Посылку заказал 25-летний житель города по Интернету, он же пришел за ней в почтовое отделение. Там получателя уже ждали сотрудники таможни.

В посылке находились различные тайские товары, которые в сопроводительном бланке значились как «товары для здоровья»: сухофрукты, чай, сушеные грибы, кремы для лица, большинство из них в заводской упаковке с аннотацией на русском языке. Кроме того, среди товаров таможенники обнаружили 3 вакуумных пакета не в заводской упаковке с высушенными частями растений. Экспертиза установила, что это марихуана, общий вес наркотического средства - 133,6 грамма.

В отношении жителя Южно-Сахалинска Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств, совершенной в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Санкцией статьи предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Лицо заключено под стражу. Проводится расследование.