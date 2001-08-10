Посылку с марихуаной обнаружили сахалинские таможенники на почте в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Посылку с марихуаной, пришедшую из Тайланда, задержали сахалинские таможенники в почтовом отделении Южно-Сахалинска. Наркотическое средство было обнаружено при проведении оперативно-розыскных мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.
Посылку заказал 25-летний житель города по Интернету, он же пришел за ней в почтовое отделение. Там получателя уже ждали сотрудники таможни.
В посылке находились различные тайские товары, которые в сопроводительном бланке значились как «товары для здоровья»: сухофрукты, чай, сушеные грибы, кремы для лица, большинство из них в заводской упаковке с аннотацией на русском языке. Кроме того, среди товаров таможенники обнаружили 3 вакуумных пакета не в заводской упаковке с высушенными частями растений. Экспертиза установила, что это марихуана, общий вес наркотического средства - 133,6 грамма.
В отношении жителя Южно-Сахалинска Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств, совершенной в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Санкцией статьи предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Лицо заключено под стражу. Проводится расследование.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:46 2 Апреля В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
16:23 2 Апреля 20 мигрантов выдворят из Сахалинской области
- 02:29 2 Апреля Разбираемся в ценообразовании: от чего зависит стоимость ремонта MacBook
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 10:47 Вчера Первый фестиваль креативного мастерства "Создам будущее" прошел в Южно-Сахалинске
- 15:06 5 Апреля Южно-Сахалинск готов к пожароопасному сезону
- 12:45 4 Апреля Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России
- 10:12 3 Апреля Каждый день около 250 автобусов моют в "Транспортной компании" Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?