Житель Красноярского края купил у приморского автодилера "конструктор"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Автолюбители со всей страны обращаются в Приморье за покупкой нового транспорта. Так, через популярный интернет-портал за покупкой новой машины к приморскому автодилеру обратился житель Красноярского края. Однако мужчине не повезло, и он стал жертвой мошенника, сообщает РИА VladNews.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, на популярном автомобильном сайте житель Красноярского края договорился приобрести автомобиль Toyota Corolla Fielder за 900 тысяч рублей. Приехав в Приморье, он передал деньги и получил от продавца автомобиль с документами.
Позднее новый владелец автомашины заметил подмену номерных узлов и агрегатов автомобиля и попытался дозвониться до продавца, однако тот не вышел на связь. После этого потерпевший обратился за помощью в полицию.
Оказалось, что продавец – житель Уссурийска – ранее был судим. Автомобиль он ввез из Японии по частям, а затем собрал и снабдил его дубликатами документов другой зарегистрированной машины, после чего продал транспорт жителю Красноярского края.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». На время следствия мужчина заключен под стражу, так как сотрудники полагают, что на его счету может быть не единичный эпизод такого преступления.
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