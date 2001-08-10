Амурчанин пытался отобрать машину у таксиста, сбежал и оставил на месте преступления паспорт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Свободного обвиняется в совершении разбоя с применением насилия. Окончено расследование уголовного дела в отношении амурчанина 2003 года рождения, пишет ИА «Порт Амур».
Установлено, что в ночь с 24 на 25 июля 2022 года молодой человек вызвал такси, чтобы доехать из Свободного до поселка Источный. В дороге он решил похитить машину.
Сидя на заднем сидении автомобиля Toyota Succeed, злоумышленник приставил к шее жертвы острый кусок пластика, ранил его, а затем стал наносить удары по голове руками и ногами.
Напуганный мужчина останавливаться не стал, а наоборот, увеличил скорость. В результате водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с проезжей части в кювет, где перевернулся. Пассажир с места ДТП скрылся. Водитель получил легкие телесные повреждения и смог самостоятельно позвонить в полицию.
Полицейские обнаружили в машине паспорт и страховое свидетельство, принадлежащие, злоумышленнику. В январе 2022 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж, разбой и хищение имущества. Подозреваемого задержали в Благовещенске.
Уголовное дело направлено в суд. Фигурант находится под стражей в следственном изоляторе, сообщает УМВД России по Амурской области.
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