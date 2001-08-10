Молодой сахалинец ответит в суде за кражу золота у девушек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя села Дальнее, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее в полицию обратились две потерпевших, у 19-летней девушки были похищены золотые украшения стоимостью 68 тысяч рублей. У её 24-летней сестры исчезли украшения на 132 тысячи рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к краже 19-летнего знакомого первой заявительницы, с которой у них сложились отношения. Молодой человек часто бывал в гостях у девушки, которая ему доверяла. Когда она уходила на работу, то оставляла ему свои ключи. Фигурант приметил место хранения украшений и при каждом визите похищал часть драгоценностей. Когда золотые изделия его пассии закончились, он стал похищать золото ее родственницы.

Похищенные украшения он сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) будет рассмотрено в суде.