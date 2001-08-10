Сахалинец хотел получить права по "липовой" справке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для получения своего первого водительского удостоверения, 31-летний гражданин обратился в экзаменационное подразделение ГИБДД Холмского городского округа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Для этого он предъявил необходимые документы, согласно предъявляемым требованиям – паспорт, свидетельство об окончании автошколы и медицинскую справку.
В ходе проведения проверок, сотрудники Госавтоинспекции установили, что обследование сахалинец в поликлинике не проходил.
По данному факту в отношении гражданина отделом дознания ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ– использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Сахалинские школьники могут пройти предварительный онлайн-отбор в ГИТИС
10:20 Сегодня "Единая Россия" и Минпросвещения обсудили с регионами реализацию президентских программ
09:03 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили организацию работы по выявлению спортивно одаренных детей
10:21 Сегодня В 2024 году более тысячи сахалинских пенсионеров уже съездили на отдых
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
12:50 29 Марта Осенью в Сахалинской области появится "Дорожный патруль"
17:38 29 Марта На Сахалин прибыли восемь современных вагонов
13:46 2 Апреля В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
Выбор редакции
- 12:45 Вчера Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России
- 10:12 3 Апреля Каждый день около 250 автобусов моют в "Транспортной компании" Южно-Сахалинска
- 13:46 2 Апреля В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
- 10:26 2 Апреля Книжный фонд СахОУНБ пополнился новыми краеведческими изданиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?