Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2024
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10:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец хотел получить права по "липовой" справке

Сахалинец хотел получить права по

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для получения своего первого водительского удостоверения, 31-летний гражданин обратился в экзаменационное подразделение ГИБДД Холмского городского округа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Для этого он предъявил необходимые документы, согласно предъявляемым требованиям – паспорт, свидетельство об окончании автошколы и медицинскую справку.

В ходе проведения проверок, сотрудники Госавтоинспекции установили, что обследование сахалинец в поликлинике не проходил.

По данному факту в отношении гражданина отделом дознания ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ– использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права.

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