У курильчанина за пьяную езду забрали Toyota Hilux Surf
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Курильского района стал фигурантом уголовного дела, сев пьяным за руль автомобиля. Инспекторы ДПС остановили нетрезвого водителя на трассе - алкотестер показал содержание 0,570 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха. Мужчина лишился машины, пишет astv.ru, ссылаясь на пресс-службу Курильского районного суда.
Ранее островитянина уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение - назначали штраф 30 тысяч и лишали прав на 1 год и 6 месяцев.
Летом прошлого года он вновь употребил алкоголь, а после поехал кататься на Toyota Hilux Surf. Его остановили на 4 км автодороги Курильск - аэропорт "Буревестник".
Мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно и в очередной раз лишили прав - теперь на 2 года. Внедорожник конфисковали.
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