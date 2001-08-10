Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2024
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Двух сахалинцев подозревают в незаконном обороте оружия
09:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие в заливе Анива почти 2000 гребешков

На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие в заливе Анива почти 2000 гребешков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в Анивском районе пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в ПУ ФСБ РФ по Сахалинской обасти.

Задержаны четыре гражданина Российской Федерации, которые с использованием резиновой лодки с подвесным руль-мотором и водолазного снаряжения в акватории залива Анива осуществили вылов 1961 экземпляра морского гребешка.

Ущерб водным биологическим ресурсам превышает 1 300 000 рублей.

Проводится разбирательство после которого будет принято процессуальное решение.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена
ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

 

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