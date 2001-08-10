На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие в заливе Анива почти 2000 гребешков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в Анивском районе пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в ПУ ФСБ РФ по Сахалинской обасти.
Задержаны четыре гражданина Российской Федерации, которые с использованием резиновой лодки с подвесным руль-мотором и водолазного снаряжения в акватории залива Анива осуществили вылов 1961 экземпляра морского гребешка.
Ущерб водным биологическим ресурсам превышает 1 300 000 рублей.
Проводится разбирательство после которого будет принято процессуальное решение.
В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена
ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:11 Сегодня Двух сахалинцев подозревают в незаконном обороте оружия
09:13 Сегодня На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие в заливе Анива почти 2000 гребешков
10:28 Сегодня В Южно-Сахалинске подводят промежуточные итоги реформы общественного транспорта
10:04 Сегодня Различным категориям жителей Сахалинской области предоставляется льгота за оплату капремонта
09:12 28 Марта Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет
16:12 28 Марта Сахалинский учитель после серьезного ранения на СВО вернулся к работе с детьми
12:50 29 Марта Осенью в Сахалинской области появится "Дорожный патруль"
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
Выбор редакции
- 12:45 Сегодня Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России
- 10:12 Вчера Каждый день около 250 автобусов моют в "Транспортной компании" Южно-Сахалинска
- 13:46 2 Апреля В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
- 10:26 2 Апреля Книжный фонд СахОУНБ пополнился новыми краеведческими изданиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?