На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие в заливе Анива почти 2000 гребешков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в Анивском районе пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в ПУ ФСБ РФ по Сахалинской обасти.

Задержаны четыре гражданина Российской Федерации, которые с использованием резиновой лодки с подвесным руль-мотором и водолазного снаряжения в акватории залива Анива осуществили вылов 1961 экземпляра морского гребешка.

Ущерб водным биологическим ресурсам превышает 1 300 000 рублей.

Проводится разбирательство после которого будет принято процессуальное решение.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена

ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».