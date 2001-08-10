Тихоокеанское
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3 Апреля 2024
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17:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое жителей Сахалинской области предстанут перед судом за незаконную добычу водных биоресурсов

Двое жителей Сахалинской области предстанут перед судом за незаконную добычу водных биоресурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским прокурором утвержден обвинительный акт в отношении двух жителей с. Красногорск Томаринского района Сахалинской области, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительном сговору, с причинением особо крупного ущерба (ч. 3 ст. 256 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Органом дознания установлено, что в январе 2024 года двое обвиняемых, с использованием надувной резиновой моторной лодки и запрещенных орудий лова – 3-х конусных крабовых ловушек, незаконно добыли в акватории территориального моря РФ (вблизи с. Красногорск Томаринского района Сахалинской области) 79 экземпляров краба камчатского, ущерб в результате вылова которого составил 1,2 млн руб.

Обвиняемые на стадии дознания вину в совершенном преступлении признали в полном объеме. 

Причиненный действиями обвиняемых ущерб предотвращен в полном объеме путем выпуска изъятого краба в живом виде в естественную среду обитания.

Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры. 

После вручения вышеуказанным лицам копии обвинительного акта, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Томаринский районный суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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