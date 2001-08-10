Двое жителей Сахалинской области предстанут перед судом за незаконную добычу водных биоресурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским прокурором утвержден обвинительный акт в отношении двух жителей с. Красногорск Томаринского района Сахалинской области, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительном сговору, с причинением особо крупного ущерба (ч. 3 ст. 256 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Органом дознания установлено, что в январе 2024 года двое обвиняемых, с использованием надувной резиновой моторной лодки и запрещенных орудий лова – 3-х конусных крабовых ловушек, незаконно добыли в акватории территориального моря РФ (вблизи с. Красногорск Томаринского района Сахалинской области) 79 экземпляров краба камчатского, ущерб в результате вылова которого составил 1,2 млн руб.

Обвиняемые на стадии дознания вину в совершенном преступлении признали в полном объеме.

Причиненный действиями обвиняемых ущерб предотвращен в полном объеме путем выпуска изъятого краба в живом виде в естественную среду обитания.

Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.

После вручения вышеуказанным лицам копии обвинительного акта, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Томаринский районный суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.