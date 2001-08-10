Сахалинца задержали за незаконное хранение оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции

Ранее сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что 57-летний житель села Онор может хранить у себя в квартире оружие и боеприпасы.

При обследовании жилища подозреваемого сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: 42 винтовочных патрона, 6 пистолетных патронов, 1 предмет похожий на пистолет, 2 предмета похожих на двуствольное и одноствольное гладкоствольные ружья, патроны для 12 калибра и 16 калибра, коробка с капсюлями и свинцовыми пулями.

Согласно заключению экспертов, изъятое оружие и патроны оказались пригодны для производства выстрелов.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.