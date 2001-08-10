Сахалинке случайно попали в руки чужие документы, и она тут же оформила по ним кредит
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
25 марта 2023 года фигурантка пришла в гости к своему знакомому. Через некоторое время мужчина уехал на работу, и девушка осталась одна. На кровати она увидела телефон, паспорт, снилс и медицинский полис, оформленные на имя неизвестного ей мужчины. Как выяснилось позже, эти документы были отданы на сохранность приятелю фигурантки.
Затем обвиняемая в сети Интернет увидела рекламу о микрозаймах и решила воспользоваться данными из паспорта мужчины. Она оформила на его имя потребительский кредит на 9000 тысяч рублей. Полученные обманом деньги девушка потратила на личные нужды.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничеств
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