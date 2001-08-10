В Старорусском сгорел жилой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Старорусском в пригороде Южно-Сахалинска в минувшие выходные произошёл пожар. Пламя, вспыхнувшее в пристройке, перекинулось на жилой дом и уничтожило 80 "квадратов", пишет astv.ru.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что происшествие случилось утром 30 марта на улице Центральной. Первый пожарный расчёт прибыл через 17 минут. В это время пристройка горела открытым огнём и полыхала крыша дома.

Возгорание ликвидировали в 22:50. Люди не пострадали. Всего в тушении задействовали 13 человек и две единицы техники ведомства.