В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемую в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 февраля 2024 года в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 55-летнего местного жителя по факту кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску была установлена 20-летняя подозреваемая. Как выяснилось, девушка поехала в гости к своему отцу, но не застала его дома. Вместо него она увидела дома друга своего отца, который был в алкогольном опьянении. Подозреваемая приметила сотовый телефон мужчины и решила похитить его. В дальнейшем девушка похитила с банковского счета 28 тысяч рублей, делая переводы денежных средств по смс.

Гражданка была ранее судима за аналогичное преступление. Сотовый телефон был изъят сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета.