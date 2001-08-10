Тихоокеанское
информационное агентство
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11:48, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке на берег моря выбрасывает мертвых тюлений

Во Владивостоке на берег моря выбрасывает мертвых тюлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сразу нескольких мертвых крупных морских животных обнаружили в разных районах Владивостока, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Telegram-каналы svodka25 и dps.vl.

Тела погибших тюлений были замечены на Седанке, острове Русский, а также в других местах дальневосточной столицы.

Причины трагических случаев в настоящий момент не выяснены.

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