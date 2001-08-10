Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2024
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На Сахалине с рельсов сошёл локомотив грузового поезда
15:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине с рельсов сошёл локомотив грузового поезда

На Сахалине с рельсов сошёл локомотив грузового поезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов 27 марта. Случай произошёл на путях необщего пользования станции Ильинск. Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает astv.ru.

 Происшествие случилось в 6:00. Локомотив не опрокинулся, люди не пострадали. Целостность 23 вагонов с углём не нарушена.

По предварительным данным, причина произошедшего - столкновение с воротами электростанции.

  "Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которых будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию железнодорожных путей", - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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