На Сахалине с рельсов сошёл локомотив грузового поезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов 27 марта. Случай произошёл на путях необщего пользования станции Ильинск. Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает astv.ru.

Происшествие случилось в 6:00. Локомотив не опрокинулся, люди не пострадали. Целостность 23 вагонов с углём не нарушена.

По предварительным данным, причина произошедшего - столкновение с воротами электростанции.

"Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которых будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию железнодорожных путей", - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.