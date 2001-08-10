Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2024
Сейчас 02:16
92,59|100,27|66,91
На Сахалине с рельсов сошёл локомотив грузового поезда
09:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Победино

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Победино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 марта в 17.35 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Победино, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 17.47. К этому моменту открытым пламенем горел потолок пристройки жилого дома на площади 12 квадратных метров.

Пожар локализовали в 18.02, а в 19.18 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?