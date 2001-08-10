На Камчатке будут судить владельца хостела, который экономил на зарплатах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске на скамье подсудимых в ближайшее время окажется владелец хостела. Ему предстоит ответить за экономию на оплате труда администраторов заведения, сообщает ИА "Кам 24".

Две женщины, работавшие администраторами хостела, трудились в выходные и праздники, но сверхурочных не получили. Одной работнице недоплатили больше 650 тысяч, второй – больше 180 тысяч рулей.

В отношении работодателя возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы. В настоящее время расследование завершено. Материалы передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. Впоследствии дело направят в суд.

Если бизнесмена признают виновным в невыплате зарплаты, ему может грозить наказание от крупного штрафа до реального лишения свободы.