Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2024
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08:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке будут судить владельца хостела, который экономил на зарплатах

На Камчатке будут судить владельца хостела, который экономил на зарплатах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске на скамье подсудимых в ближайшее время окажется владелец хостела. Ему предстоит ответить за экономию на оплате труда администраторов заведения, сообщает ИА "Кам 24".

Две женщины, работавшие администраторами хостела, трудились в выходные и праздники, но сверхурочных не получили. Одной работнице недоплатили больше 650 тысяч, второй – больше 180 тысяч рулей.

В отношении работодателя возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы. В настоящее время расследование завершено. Материалы передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. Впоследствии дело направят в суд.

Если бизнесмена признают виновным в невыплате зарплаты, ему может грозить наказание от крупного штрафа до реального лишения свободы.

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