Тихоокеанское
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17:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска проверил, как строится школа в микрорайоне "Горизонт"

Мэр Южно-Сахалинска проверил, как строится школа в микрорайоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил  строительство школы в новом микрорайоне «Горизонт», расположенном в юго-восточной части города между Хомутово и Лиственничным. В рабочем совещании  приняли участие представители Сахалинского ипотечного агентства, подрядной организации «Сфера», руководители профильных структур мэрии, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

На сегодня строительная готовность объекта, ввод которого запланирован в этом году, составляет 60 %. Школа рассчитана на 550 мест. Заказчиком является АО «Сахалинское ипотечное агентство».

- Запуск в работу современного учреждения в новом уникальном микрорайоне станет, безусловно, масштабным событием и поможет обеспечить местами большое количество ребят. Проект реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, каждый этап стройки у меня на особом контроле, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Сейчас мы выполняем отделочные работы на трех блоках, идет подготовка к началу работ еще на двух. Приступаем к обратной засыпке и мероприятиям по строительству стадиона. В целом объект полностью обеспечен необходимыми строительными материалами. Комплектация техническими средствами, необходимыми для обучения, интерактивными досками, мебелью - на контроле, - сообщил заместитель генерального директора АО «Сахалинское ипотечное агентство» Дмитрий Огнев.

Одним из важных вопросов в ходе совещания стала организация подвоза детей к школе. Здесь будет организована работа школьного автобуса для обеспечения максимальной транспортной доступности. Также в ходе встречи принято решение регулярно проводить оперативные штабы с участием всех заинтересованных структур для максимального контроля проекта.

Напомним, в новом микрорайоне «Горизонт» построены 20 четырехэтажных домов. Организована социальная инфраструктура, кроме школы строятся два детских сада по 240 мест. В микрорайоне уже есть собственная инженерная инфраструктура, включая котельную и водозабор, обустроены общественные пространства и детские площадки.

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