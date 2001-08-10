Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2024
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Поронайские пожарные ликвидировали возгорание на острове Южный
17:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поронайские пожарные ликвидировали возгорание на острове Южный

Поронайские пожарные ликвидировали возгорание на острове Южный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 марта в 10.56 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на острове Южный, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 11.06. К этому моменту открытым пламенем горели три хозяйственные постройки общей площадью 170 квадратных метров.

Пожар локализовали в 12.19, а в 13.20. полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 12 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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