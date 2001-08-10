Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2024
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16:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В районе "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске найдено тело мужчины

В районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В следственном отделе по г. Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в районе «Горного воздуха» г. Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В ходе осмотра места происшествия, признаков совершения преступления в отношении погибшего не обнаружено. Устанавливаются личность мужчины, обстоятельства произошедшего и причины смерти, назначен ряд судебных исследований.    

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