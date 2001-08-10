Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2024
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15:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Александровск-Сахалинские пожарные потушили дачный дом

Александровск-Сахалинские пожарные потушили дачный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 марта в 11.49 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице 2-я Дуйская, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 11.54. К этому моменту открытым пламенем горела крыша дачного дома на площади 100 квадратных метров.

Пожар локализовали в 12.47, а в 14.06. полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Работало звено ГДЗС.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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