Тихоокеанское
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16:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке с родственников умерших брали деньги за выдачу тел вне очереди

Во Владивостоке с родственников умерших брали деньги за выдачу тел вне очереди

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывшая заведующая отделением судебно-медицинской экспертизы трупов Владивостокского городского отдела ГБУЗ «ПК БЮРО СМЭ» Т. Якимовой обвиняется в получении взяток за обслуживание родственников усопших вне очереди, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на СУ СК Приморья.

Как отметили в ведомстве, с 2018 по 2023 годы представители похоронных агентств передавали обвиняемой от 5 до 12 тысяч рублей за первоочередное проведение судебного исследования и выдачу родственникам тел для захоронения, в том числе в выходные и праздники.

Выяснилось, что всего гражданка причастна к 5 эпизодам противоправной деятельности. Денежные средства передавались как лично, так и перечислялись на банковский счет посредника – дочери обвиняемой. Общая сумма взяток составила свыше 550 тыс. рублей.

В ближайшее время фигурантка и ее защитник ознакомятся с материалами уголовного дела.

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