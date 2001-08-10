Тихоокеанское
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15:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл в ночном клубе телефон и продал его первому встречному за две тысячи рублей

Сахалинец украл в ночном клубе телефон и продал его первому встречному за две тысячи рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в вечернее время 14 октября 2023 года обвиняемый, находясь в ночном клубе в Южно-Сахалинске, на барной стойке заметил оставленный без присмотра мобильный телефон, который он решил забрать себе. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант похитил смартфон, положив его в карман, после чего покинул клуб.

Затем владелица дозвонилась до злоумышленника и попросила вернуть телефон обратно, но он отказался. После разговора с ней он вынул из телефона сим-карту и продал похищенный телефон прохожему за 2000 рублей. Сумма ущерба составила 48 000 рублей.          

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмотрит суд.

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