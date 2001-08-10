На Камчатке судимый участник СВО взял в заложницы женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском силовики проводят операцию по освобождению заложницы, сообщает ИА "Кам 24".

Утром в пятницу, 22 марта, в Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложницы женщину и удерживает её в квартире дома по улице Кроноцкая, 12. Возле дома в настоящее время находятся спецслужбы – полиция, пожарные.

Телеграм-канал Baza пишет, что подозреваемый – ранее судимый местный житель, недавно вернувшийся из зоны СВО. Пгрессор ходит по комнатам, приставив нож к горлу женщины.

По данным «Базы», это 32-летний местный житель. «Пару недель назад, 5 марта, он вернулся из зоны СВО после ранения. Ранее Никита был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Кем приходится ему заложница, пока неизвестно. Причина его поступка также пока не ясна. На переговоры он не идёт. Спецслужбы готовят штурм», – сообщает источник.