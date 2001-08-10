Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2024
Сейчас 11:32
91,95|100,37|66,91
На Камчатке судимый участник СВО взял в заложницы женщину
10:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке судимый участник СВО взял в заложницы женщину

На Камчатке судимый участник СВО взял в заложницы женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском силовики проводят операцию по освобождению заложницы, сообщает ИА "Кам 24".

Утром в пятницу, 22 марта, в Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложницы женщину и удерживает её в квартире дома по улице Кроноцкая, 12. Возле дома в настоящее время находятся спецслужбы – полиция, пожарные.

 Телеграм-канал Baza пишет, что подозреваемый – ранее судимый местный житель, недавно вернувшийся из зоны СВО. Пгрессор ходит по комнатам, приставив нож к горлу женщины.

По данным «Базы», это 32-летний местный житель. «Пару недель назад, 5 марта, он вернулся из зоны СВО после ранения. Ранее Никита был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Кем приходится ему заложница, пока неизвестно. Причина его поступка также пока не ясна. На переговоры он не идёт. Спецслужбы готовят штурм», – сообщает источник.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?