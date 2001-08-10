На руднике в Амурской области, где произошло обрушение, начнут бурение второй скважины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Приамурья Василий Орлов 21 марта провел КЧС, где обсудили ход спасательных работ на «Пионере». Напомним, на этом руднике произошло обрушение, под завалом остались 13 человек, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, специалисты продолжают выемку грунта из засыпанной шахты, за ночь с 20 на 21 марта ее объем составил 160 кубических метров. Откачку воды и пульпы приостановили, жидкость пока не поступает. Связи с пострадавшими горняками нет. В спасательной операции задействовано 223 человека, 111 - специалисты МЧС, остальные - сотрудники предприятия.

Активно идет бурение первой разведывательной скважины, пробурено 54 метра из 262. В четверг, 21 марта, начнет работу вторая буровая установка, которая ночью прибыла на рудник. То есть специалисты приступят к бурению второй разведывательной скважины. Эти скважины помогут оценить обстановку в заваленной шахте.

Василий Орлов рекомендовал увеличить количество инженерного персонала, который сопровождает работы по бурению.

- Советовался со специалистами, их профессиональное мнение - на месте должно быть как можно больше инженеров. От уровня компетенции задействованного персонала во многом зависят и скорость работ, и безопасность спасателей, - сказал Орлов.

По рекомендациям специалистов из Кузбасса в шахте готовятся места для установки бетонных перемычек, которые необходимы для защиты спасателей от воды и возможного вторичного обрушения грунта. Готовятся возводить водоупорные перемычки.

Горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров, прибывшие 20 марта спецбортом ИЛ-76 в регион, уже работают на месте происшествия. Насос мощностью 800 кубометров в час, который везут из Кемеровской области, сейчас движется через Красноярский край, ориентировочное время прибытия - 23 марта.

В настоящее время сил и средств для проведения спасательной операции на месте ЧП хватает, отметили в правительстве Амурской области. Дополнительно специалисты подготовили список резервной техники и оборудования, которое может понадобиться для спасательных работ. Его передадут в соседние регионы, которые готовы выделить все необходимое.

В область прибыли родственники двух горняков, которые остаются заблокированными в шахте. По поручению Василия Орлова работа с семьями горняков находится на личном контроле зампреда правительства региона Алексея Севостьянова и руководителя рудника.