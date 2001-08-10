Сахалинец в гневе разбил телефон бывшей супруги и теперь его ждет суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Углегорскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя 1996 года рождения, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки установлено, что 9 марта фигурант пришел в гости к бывшей супруге. В ходе выяснения отношений молодой человек выхватил её новый сотовый телефон и разбил его. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.