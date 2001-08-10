На Сахалине за оправдание терроризма осужден иностранец

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу обвинительный приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении 25-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, признанного виновным

в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»), рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.

Вышеуказанный сторонник запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации, проживая в Южно-Сахалинске, разместил на своей странице в популярной социальной сети приисканные им в Интернете фото- и видеоматериалы, восхваляющие деятельность боевиков и призывающие пользователей к участию

в противоправных насильственных действиях.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Иностранный гражданин был заключен под стражу в зале суда.